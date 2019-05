Avioane de jucărie care costă cât o maşină. Cine sunt românii care şi le cumpără

Sute de împătimiţi ai modelismului, veniţi din toate colţurile ţării, au făcut spectacol pe cer la Sebeş.Pasionaţii au turat la maximum motoarele avioanelor în miniatură şi le-au dirijat prin telecomandă.

Deşi par nişte jucării, multe dintre ele, copiază modele celebre şi pot executa toată gama de acrobaţii pe care o fac şi aparatele reale de zbor. Ştefan a venit din Bucureşti ca să survoleze cerul de deasupra Sebeşului. Deşi este chimist, pasiunea pentru aeromodele o are încă din copilărie şi spune că îi să o senzaţie de libertate.

Ştefan, aeromodelist Bucureşti: „De când eram mic am văzut o competiţie de aeromodele. Acum vreo 10-12 ani am descoperit că se poate şi în România. M-am apucat, întâi avioane, după aceea elicoptere şi am ajuns la planoare. Le şi construiesc darpentru competitii le cumpăr".



Marian a venit din Galaţi şi este unul dintre cei cărora pasiunea le aduce bani. Şi-a deschis o afacere care produce elice de aeromodele.

Şi acest domn din Râmnicu Vâlcea spune ca bucuria resimţită atunci când aeromodelul decolează nu se poate compara cu nimic.



Competiţia care se ţine la Râpa Roşie a ajuns deja la cea de-a 18-a ediţie, iar senzaţiile tari îi atrag în continuare pe cei interesaţi.

Ovidiu Bora - organizator Festivalul " Fun to Fly": „Un buget minim este undeva la un 500 de lei maxim poate să ajungă la mii de euro. Sunt aeromodele care au sistemul de comenzi ca al unui avion mare, sunt planoare care fac exact ce face un planor mare adică se pilotează la fel. Sunt aeromodele de acrobaţie."



Întâlnirea aeromodeliştilor din toată ţara se va încheia duminică.

