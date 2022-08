Aglomerație la mare în ultima zi de weekend. Un bărbat a căutat loc de plajă timp de 4 ore și jumătate

Sunt peste 40.000 de oaspeți în stațiune zilele acestea. În mare parte atrași de atmosfera relaxată și de prețurile mai mici.

Plaja din Eforie Nord era ticsită, la prânz. Turiștii au așternut prosoape oriunde au găsit un petic de nisip liber. Unii s-au așezat chiar lângă mal, aproape cu picioarele în apă.

Reporter: Cât a durat până ați găsit acest loc pe plajă?

Tânăr: Păi în jur de patru ore și jumătate. Da, căci am tot căutat, că am fost și pe partea cealaltă și nu am găsit loc. Am ajuns pe la 10 dimineața și nu era loc.

În unele momente, și în apă se găsea cu greu spațiu pentru o bălăceală.

Gabriel Vătămanu, administrator plajă: Oameni mulți în apă, distracție, marea este liniștită. Cred că o să mai fie weekendul următor tot așa aglomerat.

Puțini au fost cei care au plecat de pe plajă fără o amintire. Cum sunt acești turiști, care și-au făcut fotografii cu ATV-ul salvamarilor.

Potrivit agențiilor de turism, peste 40.000 de vizitatori au fost, în acest weekend, în Eforie Nord. Stațiunea a fost printre cele mai căutate

Tânără: Este mai ieftin prețuri mai mici. Pentru cazări acum poți să găsești și la 70 de lei, mâncarea prețuri mici.

Spre seară, aglomerația s-a mutat pe drumul spre casă. Pe Autostrada Soarelui, polițiștii supraveghează traficul din elicopter.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 21-08-2022 19:00