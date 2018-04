30.000 de turiști, așteptati de 1 mai în Vama Veche. Cazări mai sunt doar cu cortul

Apa în nuanţe de turcoaz şi nisipul strălucitor din Vama Veche îşi aşteaptă vizitatorii. 30 de mii de turişti, români şi străini, vor ajunge acolo în vacanţa de 1 Mai.

În cazul în care vă tentează destinaţia, trebuie să ştiţi că doar la cort, pe plajă, vă mai puteţi caza.

Decamdată, în Vamă se aud doar valurile şi bormaşinile muncitorilor care repară de zor. Pe plajă sunt însă şi câteva baruri deschise. Preţurile au crescut uşor faţă de anul trecut. Berile costă între 5 şi 10 lei, iar cocktailurile, 20-25.

Administrator bar: "Cea mai bună plajă ca şi dispunere, ca şi facilităţi. Sunet calitativ şi petreceri noaptea şi ziua încontinuu, non-stop. Când spui Vama Veche spui distracţie."

Câţiva tineri au ajuns deja la mare.

Turist: "Am o pauză aşa cum ar veni, ce ţine de relaţie, şi aş vrea să-mi fac viaţa vara asta să fie totul super ok. Am venit să ne acomodăm un pic, să ne pregătim pentru 1 Mai. E totul ok şi de abia aşteptam să ne petrecem zilele de vacanţă."

Şi alţii au gândit la fel, din moment ce toate pensiunile şi hotelurile din Vamă sunt ocupate. Camerele s-au închiriat cu cel puţin 100 de lei pe noapte, însă tarifele au urcat vertiginos în funcţie de condiţiile oferite.

Administrator pensiune: "Între 320 şi 350 lei, dar au fost pachete de trei şi patru nopţi, pentru că a fost liberul acesta."

Manager hotel: "Preţurile au fost cât se poate de ok sau de rezonabile, cu atât mai mult că am ofertat pentru 4 nopţi, astfel încât să existe motivaţie şi am avut un preţ care să convingă."

Aşadar dacă vreţi totuşi în Vamă nu vă uitaţi cortul acasă. Inclusiv pe plajă o să fie aglomerat. Potrivit autorităţilor din sudul litoralului, vor ajunge acolo 30 de mii de turişti.