Poveste ”magică” de sărbători. Cum a fost îndeplinită dorința unui copil, de Crăciun

Pro TV

Dorința de Crăciun a unui băiețel din Cehia a fost îndeplinită de un bărbat din... Polonia, pe care nu îl cunoştea.

O întâmplare fericită, demnă de poveştile pline de magie, a făcut ca balonul lansat de copil în ţara natală să fie purtat de vânt până în statul vecin.

Așa că scrisoarea prinsă de balon a aterizat în calea polonezului, care şi-a dat tot interesul să-l găsească pe puşti.

Totul a început într-o seară, când polonezul se întorcea de la serviciu pe jos.

Michal Karolczyk, bărbatul care a găsit scrisoarea: "Am găsit scrisoarea din greşeală. Veneam acasă şi am văzut-o pe marginea drumului. M-am întors să mă uit mai bine şi mi-am dat seama că e o scrisoare agăţată de un balon."

Ajuns acasă, i-a povestit iubitei și amândoi s-au gândit că ar fi amuzant să-l găsească pe copilul care i-a trimis scrisoarea lui Moș Crăciun și să-i împlinească dorința. Problema era că scurta epistolă era scrisă în cehă.

Michal Karolczyk, bărbatul care a găsit scrisoarea: "Știam că scrisoarea nu trebuia să ajungă undeva anume. Am luat-o acasă și am făcut ce face toată lumea. Am povestit totul pe Facebook. Nu am așteptat mult o reacție. Prietena mea care lucrează în Cehia și-a folosit contactele, a tradus scrisoarea și a publicat-o pe un grup local de Facebook. De acolo, povestea a devenit viral".

Cu ajutorul grupului de pe rețeaua socială, bărbatul a reușit un lucru nesperat - a găsit familia copilului. Și, cu darul cerut de cel mic - un urs uriaș de pluș - a mers în Cehia.

Și i-a înmânat personal cadoul băiețelului. I-a spus, bineînțeles, că el este unul dintre numeroasele ajutoare ale lui Moș Crăciun.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer