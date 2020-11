Vaccinurile anti-Covid pot schimba viitorul medicinei. Ar putea duce la vaccinul împotriva cancerului

Vaccinurile împotriva COVID deschid orizonturile medicinei și ar putea duce chiar la tratamente inovatoare pentru boli grave precum cancerul.

Experții consideră că vaccinurile reprezintă cea mai inovatoare descoperire din medicină de până acum, însă în ultimii ani, cercetările în această direcție au avansat destul de greu. Două dintre vaccinurile COVID perfecționate în 2020 se folosesc însă de genetică, iar asta determină o direcție nouă pentru vaccinuri în general, arată publicația Axios, într-o analiză.



A fost nevoie de mai bine de zece ani de la începerea cercetărilor până la lansarea pe piață a unui vaccin, ia cea mai scurtă durată în care a fost pus pe piață un vaccin a fost în cazul celui pentru oreion, respectiv patru ani.

Vaccinurile anti-COVID au fost gata mult mai rapid, din cauza întinderii pandemiei de coronavirus, iar la acest moment, sunt trei mari producători care așteaptă certificarea serurilor: Pfizer, Moderna și AstraZeneca.

Primele două sunt realizate pe baza unei noi platforme: tehnologia bazată pe gene care valorifică ARN-ul mesager (ARNm) pentru a instrui în mod esențial corpul uman să producă vaccinul în sine.

Citește și Cât de sigure și eficiente sunt vaccinurile anti-COVID pe care le va distribui Uniunea Europeană

Vaccinul clasic versus vaccinul „genetic”

Astfel, până acum sunt două mari categorii de vaccinuri:

-Vaccinurile convenționale folosesc fie un virus slăbit, fie proteine virale purificate pentru a determina organismul să genereze imunitate în siguranță. Este eficient, dar actul de a dezvolta în laborator virusul atenuat sau de a purifica proteinele este lent și complex.

-În schimb, vaccinurile cu ARNm pot fi dezvoltate aproape la fel de repede pe cât un virus poate fi secvențiat genetic - Moderna a livrat primul lot de vaccin pentru studiu clinic la o lună și jumătate după ce autoritățile chineze au făcut publică secvența genetică a SARS-COV-2.

„Ar putea fi o eră nouă pentru vaccinuri și vaccinologie”, a declarat pentru USA Today Brendan Wren, profesor de virusulogie la London School of Hygiene and Tropical Medicine . "Se pare că avansăm în acest an cât 10 ani."

În consecință, pe măsură ce tehnologia ARNm se îmbunătățește, ar trebui să crească și viteza cu care se pot dezvolta și lansa noi vaccinuri, ceea ce ar fi extrem de benefic la următoarea pandemie.



Oamenii de știință sunt, de asemenea, încrezători că ARNm și alte platforme bazate pe genetică ar putea îmbunătăți vaccinuri existente, cum ar fi vaccinul antigripal, și ar oferi cercetătorilor o nouă abordare pentru combaterea virusurilor precum HIV.

Mai mult, companiile farmaceutice au început cercetările pentru a afla dacă tehnologia ARNm ar putea trata bolile de inimă și cancerul, care ucid peste 1,2 milioane de americani pe an.

Există însă un DAR: deși au trecut de testele clinice și sunt în pragul certificării, vaccinurile ARNm nu au mai fost utilizate până acum și nu vom ști cu siguranță cât de bine funcționează până când o mare parte a populației nu va fi inoculată cu ele.