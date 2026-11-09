Bruce Neal, profesor la Institutul George, afirmă că beneficiile pentru sănătate ar fi resimțite pe scară largă și ar putea preveni până la unul din zece decese cauzate de boli cardiovasculare în majoritatea țărilor, potrivit Eleconomista.

„Consumul excesiv de sodiu și deficitul de potasiu sunt cauze bine cunoscute ale hipertensiunii arteriale, un factor major de risc pentru afecțiuni care pot pune viața în pericol, precum accidentul vascular cerebral, infarctul și bolile renale. Trecerea la sarea îmbogățită cu potasiu abordează simultan ambele probleme alimentare, cu beneficii semnificative pentru sănătate”, explică acesta.

„Deși o tranziție globală de la sarea obișnuită la un înlocuitor îmbogățit cu potasiu ar fi ideală, acesta este un punct de plecare pentru ca țările să ia în considerare această oportunitate, care are un potențial mult mai mare și un cost mult mai mic decât multe tratamente medicamentoase”, adaugă cercetătorul.

Sarea îmbogățită cu potasiu este obținută prin înlocuirea unei părți din clorura de sodiu, componentă a sării obișnuite de masă, cu clorură de potasiu. Are un aspect și un gust asemănătoare cu cele ale sării obișnuite și poate fi utilizată la gătit în același mod.

În 2025, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recomandat utilizarea sării îmbogățite cu potasiu pentru a contribui la reducerea tensiunii arteriale și a riscului de boli cardiovasculare.

La nivel mondial, unul din trei adulți cu vârste între 30 și 79 de ani suferă de hipertensiune arterială, ceea ce înseamnă aproximativ 1,4 miliarde de persoane.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces și dizabilitate la nivel global, provocând 19,2 milioane de decese în 2023, o creștere de aproape 50% în ultimii 30 de ani.

Aproape trei milioane de decese ar putea fi prevenite anual

Studiul a analizat mai multe scenarii ipotetice, de la înlocuirea completă a sării obișnuite la nivel mondial până la utilizarea mai țintită a substitutului în cazul persoanelor diagnosticate și tratate pentru hipertensiune arterială. Chiar și cele mai limitate schimbări au indicat beneficii importante pentru sănătate.

Astfel, potrivit rezultatelor, în cazul populației adulte globale, de aproximativ 4,6 miliarde de persoane, dacă sarea obișnuită folosită acasă ar fi înlocuită cu cea îmbogățită cu potasiu, ar putea fi prevenite 1,85 milioane de decese și 6,19 milioane de cazuri de boli cardiovasculare și boală cronică de rinichi.

Dacă înlocuirea ar avea loc doar în alimentele procesate și în preparatele servite în restaurante, ar putea fi prevenite 1,56 milioane de decese și 5,46 milioane de cazuri de boli cardiovasculare și renale.

În schimb, dacă ambele măsuri ar fi aplicate simultan, ar putea fi prevenite 2,96 milioane de decese și 10,17 milioane de cazuri de boli cardiovasculare și boală cronică de rinichi.

În cazul a 80% dintre persoanele cu hipertensiune diagnosticată sau tratată, dintr-un total de 659 de milioane de persoane diagnosticate și 524 de milioane aflate sub tratament, înlocuirea sării obișnuite utilizate acasă ar putea preveni 590.000 de decese și 1,72 milioane de cazuri de boli cardiovasculare și boală cronică de rinichi.

Un alt scenariu privind utilizarea sării de masă indică posibilitatea prevenirii a 480.000 de decese și 1,41 milioane de cazuri de boli cardiovasculare și renale.

Autorii subliniază că, deși beneficiile potențiale sunt considerabile, una dintre preocupări este riscul creșterii nivelului de potasiu din sânge, afecțiune cunoscută sub numele de hiperkaliemie, în cazul persoanelor cu boli renale avansate.

Cu toate acestea, studiul a indicat că, inclusiv în cazul pacienților cu boli renale avansate, beneficiile estimate au depășit riscurile.

„Persoanele cu boli renale severe și cele care iau medicamente ce cresc semnificativ nivelul potasiului din sânge trebuie să ia măsuri de precauție. Riscurile pentru această categorie pot fi gestionate eficient prin informarea pacienților, etichetarea produselor și monitorizare clinică”, explică profesorul Vivek Jha, medic nefrolog și cercetător principal la Institutul George din India.

Profesorul Neal evidențiază necesitatea unor strategii specifice fiecărei țări, adaptate în funcție de proveniența celei mai mari părți a sodiului consumat, fie din sarea adăugată în gospodării, fie din alimentele procesate.

„Pentru a valorifica pe deplin beneficiile trecerii la sarea îmbogățită cu potasiu, avem nevoie ca industria alimentară din Europa și America de Nord, unde peste 70% din consumul de sare provine din alimente procesate și restaurante, să se alăture acestei inițiative. Acest lucru ar necesita și cercetări privind creșterea producției de clorură de potasiu pentru a satisface cererea”, subliniază el.

Țările în care înlocuirea sării ar putea avea cel mai mare impact

Potrivit datelor studiului, impactul anual estimat asupra sănătății al înlocuirii complete a sării obișnuite cu sare îmbogățită cu potasiu diferă de la o țară la alta.

În China, această măsură ar putea preveni anual 1.082.666 de decese și 3.614.123 de cazuri de boli cardiovasculare și renale, ceea ce ar însemna un total de 4.696.789 de evenimente fatale și non-fatale prevenite.

În India, cercetătorii estimează că ar putea fi prevenite anual 399.884 de decese și 1.528.494 de cazuri de boli cardiovasculare și renale, adică un total de 1.928.378 de evenimente fatale și non-fatale prevenite.

În Statele Unite, estimările indică 104.787 decese și 491.905 cazuri de boli cardiovasculare și renale care ar putea fi prevenite anual, însumând 596.692 de evenimente fatale și non-fatale.

Studiul analizează și situația din Mexic, unde ar putea fi prevenite anual 30.464 de decese și 138.546 de cazuri de boli cardiovasculare și renale, ceea ce reprezintă un total de 169.010 evenimente fatale și non-fatale prevenite.

În Nigeria, estimările indică 18.069 de decese și 59.348 de cazuri de boli cardiovasculare și renale care ar putea fi prevenite anual, însumând 77.417 evenimente fatale și non-fatale.

În Regatul Unit, cercetătorii estimează că ar putea fi prevenite anual 12.951 de decese și 59.988 de cazuri de boli cardiovasculare și renale, adică un total de 72.939 de evenimente fatale și non-fatale prevenite.

În Africa de Sud, ar putea fi prevenite anual 6.761 de decese și 22.955 de cazuri de boli cardiovasculare și renale, ceea ce ar însemna 29.716 evenimente fatale și non-fatale prevenite.

În Australia, estimările indică 2.076 de decese și 15.674 de cazuri de boli cardiovasculare și renale care ar putea fi prevenite anual, însumând 17.750 de evenimente fatale și non-fatale.