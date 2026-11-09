În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri lunare au fost înregistrate în România (5,2%), Malta (1,8%) şi Portugalia (1,7%).

La polul opus, cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în Luxemburg (minus 5,1%), Bulgaria (minus 2,3%) şi Danemarca (minus 1,9%).

În ritm anul, luna august 2026 comparativ cu perioada similară din 2025, producţia din sectorul serviciilor crescut cu 2,2% în zona euro şi cu 2,1% în UE.

În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Slovacia (10%), Grecia (9,3%), Malta (7,5%), Polonia (5,6%) şi România (5,4%).

Scăderi au fost înregistrate doar în Ungaria (minus 5,6%), Danemarca (minus 5,3%) şi Italia (minus 0,3%).