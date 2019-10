Prima plantă care și-a făcut un selfie. „Minunea” ar putea duce la descoperiri majore

Minunea s-a produs în cadrul unui studiu ce ar putea să conducă la o serie de descoperiri majore în domeniul colectării de date ştiinţifice pentru programele de conservare a naturii, informează CNN miercuri.

Planta în cauză - denumită "Feriga Pete" - a fost inclusă într-un studiu care analizează utilizarea unor pile de combustie microbiană la Zoological Society of London (ZSL), cea mai veche grădină zoologică din lume, aflată la Londra, potrivit unui comunicat publicat de reprezentanţii acesteia.

Aceste celule îi permit ferigii Pete să genereze energia ce alimentează o cameră foto, cu ajutorul căreia îşi face singură fotografii. Oamenii de ştiinţă spun că descoperirea ar putea stimula obţinerea unor progrese majore în cadrul programelor de conservare a naturii.

