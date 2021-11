NASA, misiune istorică. A fost lansată o rachetă cu care încearcă modificarea traiectoriei unui asteroid

Misiunea agenţiei spaţiale americane, denumită DART (Double Asteroid Redirection Test), a decolat de la baza Vandenberg Air Force la bordul unei rachete Falcon 9 a companiei SpaceX, la ora 06:21 GMT, potrivit imaginilor transmise în direct de NASA.

Asteroid Dimorphos: venim după tine", a scris pe Twitter NASA după lansare.

DART va testa abilitatea NASA de a modifica traiectoria asteroidului Dimorphos cu ajutorul energiei cinetice - prăbuşind în mod intenţionat pe suprafaţa acestuia un vehicul spaţial robotizat care se deplasează cu viteză mare, corpul ceresc urmând să se deplaseze în urma impactului suficient încât planeta noastră să nu mai fie pe traiectoria periculoasă.

COMING UP: #DARTMission launch! ????

Our first test of #PlanetaryDefense is set to lift off at 1:21am ET (06:21 UTC) to attempt to change the motion of a non-threatening asteroid. Tune in at 12:30am ET (05:30 UTC) for live coverage: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/qiOjrLLquM