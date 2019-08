Experiență unică, la Cluj, pentru zeci de viitori speologi din întreaga lume

Experienţă inedită pentru tineri cercetători din toată lumea, dornici să descopere misterele ascunse ale peşterilor din România. Timp de şase zile, studenţi din 24 de ţări au participat la o şcoală de speologie, care vara aceasta s-a ţinut la Cluj.

Peste 60 de tineri cercetători au venit în România pentru a învăţa de la cei mai experimentaţi speologi, dar mai ales pentru a merge în expediţii.

Charlotte, participantă: „Sunt din Franța. Am intrat într-o peșteră când aveam 18 luni, cu tatăl meu, care era speolog. Am decis să studiez geologia și am realizat că pot lucra în peșteri”.

Oana Dumitru, doctorand la Universitatea din Florida de Sud: „Am fost la Meziad, peştera Urşilor. Avem participanţi din Tunisia, Noua Zeelandă, Australia, America, Asia”.

De departe, cel mai interesant moment pentru studenţi a fost când au coborât în peştera de la Scărişoara, cel mai mare şi cel mai vechi bloc de gheaţă subterană de lume.

Citește și Mitropolitul de Rwanda, la cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal

„Am intrat în două peșteri și a fost foarte interesant să vedem depozitele de speleoteme despre care avem multe informații în termeni generali”.

„Scopul acestui eveniment este de a aduce împreună tineri cercetători şi profesionști care să îi îndrume”.

Viitorii speologi au fost încântaţi de ce au descoperit în adâncul pământului.

Aurel Persoiu, de la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” Cluj Napoca: „Peştera Gheţarul de la Scărişoara adăposteşte cel mai mare şi cel mai vechi gheţar subteran din lume. Volumul gheţii este de aproximativ 120.000 de m3”.

Cristian Ciubotarescu, preşedinte Asociaţia „Sfinx” Garda: „În funcţie de vechimea acelor formaţiuni şi depozitarea acelor straturi pe acele formaţiuni, cercetătorii pot să refacă clima care a existat în urmă cu mii de ani”.

La finalul zilei, viitorii cercetători s-au relaxat în jurul unui foc de tabără, dar au avut parte şi de muzică populară românească.

Ajunsă deja la a patra ediţie, școala de speologie s-a desfăşurat anul acesta în România, după ce anii trecuţi s-a ţinut în Germania, Anglia şi Spania.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!