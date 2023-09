Care este explicația pentru misterioasele lumini care au apărut pe cerul din Maroc înainte de cutremur. Ce spun experții

Circulă filmulețe cu aceste scânteieri misterioase, iar drept explicație a fost invocată teoria așa-numitelor „lumini de cutremur”, un fenomen rar, asociat seismelor.

Plasate de unii în categoria miturilor, aceste lumini ar apărea în timpul schimbărilor din câmpul magnetic al pământului, în contextul unui cutremur sau al unei erupții vulcanice.

Ultima dată, fenomenul a fost în 2009, în Italia, cu câteva secunde înainte de cutremurul din Aquila.

Oamenii de știință, au ajuns la concluzia că acumularea de stres seismic, este factorul declanșator al luminilor.

Relatări despre "lumini misterioase" surprinse pe cerul nopţii cu câteva momente înainte de producerea cutremurului din Maroc au înfierbântat discuţiile pe internet şi au alimentat teoriile conspiraţiei, dar astfel de observaţii în cazul unor seisme mari datează de secole, chiar din Grecia antică, relatează și CNN, potrivit News.ro.

Cutremurul care a zguduit Marocul la 8 septembrie, la ora locală 23:10, a avut o magnitudine de moment de 6,8 şi s-a produs la mică adâncime, de numai 18,5 km, în inima Munţilor Atlas din centrul ţării, fiind al doilea cel mai puternic seism din istoria ţării.

Bilanţul victimelor a ajuns la aproape 3.000 de morţi, iar distrugerile sunt masive, mai ales în zonele rurale montane şi în oraşul Marrakech.

Înregistrări video au surprins pe cerul nopţii, cu câteva momente înainte de cutremur, explozii strălucitoare de lumină, de diferite culori.

Mysterious blue light flashed in the sky moments before the #Morocco earthquake

A similar phenomenon was previously observed before the earthquake in Turkey.

Scientists cannot accurately determine the nature of such outbreaks, but they suggest that this may be the release of… pic.twitter.com/NH9OhQ2UDc