Agenţia Spaţială Europeană a transmis primele imagini live de pe Marte. Cât de „roșie” este, de fapt, planeta | VIDEO

Imaginile au fost distribuite pe YouTube și pe contul de Twitter al ESA.

Evenimentul a marcat a 20-a lansare a orbitorului Mars Express al agenţiei - o misiune de a face imagini tridimensionale ale suprafeţei planetei pentru a o vedea mai în detaliu.

„În mod normal, vedem imagini de pe Marte şi ştim că au fost făcute cu câteva zile înainte. Sunt încântat să văd Marte aşa cum este acum - cât de aproape putem ajunge de un „acum” marţian!”, a declarat James Godfrey, managerul operaţiunilor navelor spaţiale la centrul de control al misiunii ESA din Darmstadt, Germania, într-un comunicat.

„Dar nu am văzut noi imagini cu Marte înainte? Da, dar nu în direct”, a precizat ESA.

Say cheese! ???? Over the past 20 years, #MarsExpress has orbited Mars 24,510 times, during which our #HRSC has acquired 6916 images. ???? We couldn’t quite fit all of them into this video, but you can find the best ones on our Flickr gallery: https://t.co/ey8vXRxlmM pic.twitter.com/rFzxzqOUrT