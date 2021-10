Violențe la meciul Spartak Trnava - Slovan Bratislava. Jocul a fost oprit din cauza suporterilor. VIDEO

După un sfert de oră de joc, terenul a fost invadat de suporterii celor două echipe, care s-au bătut între ei. Bătaia a durat mai multe minute şi s-a încheiat după intervenţia forţelor de ordine, scrie L'Equipe, conform news.ro.

Potrivit presei locale, cel puţin o persoană a fost rănită. Jocul nu a mai putut continua.

Spartak Trnava v Slovan Bratislava - but at least they didn’t play Four Lads Had A Dream. pic.twitter.com/JYNCAMjNPq