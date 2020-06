Vestiare mobile și câte trei autocare pentru o echipă. Cum ar putea arăta meciurile din Premier League

Setul de măsuri va fi propus, joi, în fața șefilor Premier League, cea mai importantă competiție fotbalistică din Anglia.

Pe stadioanele vechi, unde vestiarele sunt mici, vedetele care câștigă milioane de euro ar putea fi nevoite să se echipeze în vestiare mobile.

O idee este ca acestea să fie amenajate în containere și să fie folosite de echipa oaspete, în timp ce gazdele vor avea la dispoziție cele două vestiare din interiorul arenei, pentru a respecta distanțarea socială.

EXCLUSIVE: Premier League stars face using Portakabins at some grounds as part of new safety protocols |@johncrossmirror https://t.co/35xzfFvceS pic.twitter.com/OF7xyIHyqm