Vești proaste despre Pele. Anunțul făcut de fiul "Regelui fotbalului mondial"

Pele, considerat "regele" fotbalului mondial, are probleme de sănătate din cauza cărora nu se poate deplasa corect, astfel că este deprimat, susţine fiul fostului fotbalist brazilian.

Fiul lui Pele, Edinho, a vorbit pentru TV Globo despre problemele tatălui său.

Fostul atacant, în vârstă de 80 de ani, are probleme la şold de mai mulţi ani şi are nevoie de cârje pentru a se deplasa. La multe din recentele sale apariţii a fost in scaun rulant.

"Este destul de fragil, a avut o operaţie şi nu a beneficiat de recuperare adecvată. Această probleme de mobilitate i-a declanşat un fel de depresie. Vă daţi seama, el este Regele, mereu impozant şi azi nu poate merge corect. Trăieşte retras", a declarat Edinho, informează News.ro.

Pele este unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, fiind câştigător de trei ori al Cupei Mondiale cu Brazilia, în 1958, 1962 şi 1970.