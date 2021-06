Un pilot a murit, la 28 de ani, în timp ce se antrena pentru un salt de record mondial cu motocicleta

Harvill, care locuia la Ephrata, Washington, spera să bată recordul unui salt de 351 de picioare (107 metri), potrivit Moses Lake Airshow, unde încercarea sa a fost programată joi.

Videoclipul saltului de antrenament de la Aeroportul Internaţional Grant County, postat pe reţelele de socializare, a arătat că motocicleta lui Harvill a lovit marginea superioară a malului de pământ folosit drept rampă de aterizare, iar Harvill a fost aruncat de pe motocicletă.

