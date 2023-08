Un Messi ”magic” aduce primul trofeu pentru Inter Miami. Argentinianul a ajuns la 44 de trofee în carieră, un record. FOTO

El îi adusese pe cei din Florida în avantaj cu o reuşită somptuoasă (24). Este al 44-lea trofeu din cariera argentinianului - un nou record - care a fost cel mai bun marcator al competiţiei şi a fost ales şi cel mai bun jucător, scrie news.ro.

În repriza a doua, atacantul echipei Nashville, Fafa Picault, a egalat, iar meciul a ajuns la penaltiuri. Messi a deschis scorul la loviturile de departajare, iar fostul său coechipier de la Barça, mijlocaşul spaniol Sergio Busquets, a făcut acelaşi lucru. După câte o lovitură ratată de ambele părţi, abia la duelul dintre portari s-a decis învingătorul: portarul din Florida, Drake Callender, a marcat lovitura sa de pedeapsă, iar apoi a apărat-o pe cea a omologului său din Nashville, Elliott Panicco.

