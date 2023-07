Messi face spectacol în MLS. Două goluri şi o pasă decisivă la al doilea său meci la Inter Miami. VIDEO

Messi a marcat în minutele 8 şi 22 şi i-a oferit un assist lui Taylor în minutul 53. Acelaşi Taylor a înscris şi în minutul 44.

Busquets ???? Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club