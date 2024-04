Umilința de la Hunedoara, prea mare pentru Adrian Mutu: „Am un caracter de campion, pur și simplu nu pot să trec peste”

Adrian Mutu (45 de ani) a ales să demisioneze de la echipa pe care a preluat-o în urmă cu mai bine de două luni.

„Mi-am dat demisia de la CFR Cluj! M-am gândit toată noaptea, nu pot să trec peste această umilință. Eu am o altă mentalitate, una de învingător. Demisia mea este de la ora 11:00 dimineața pe biroul președintelui de la CFR Cluj, Cristi Balaj. Aștept s-o aprobe și domnul Varga și ne strângem mâinile. A fost o umilință prea mare, peste care eu, care am un caracter de campion, pur și simplu nu pot să trec”, a spus Adrian Mutu pentru Fanatik.ro, potrivit Sport.ro.

Adrian Mutu pe banca lui CFR Cluj

Instalat în Gruia pe 24 ianuarie, Adrian Mutu a condus-o pe CFR Cluj în 11 meciuri, 10 dintre ele în Superligă.

A înregistrat 5 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri, cu o medie de 1,64 puncte obținute pe meci.

A pierdut, în afară de dezastrul de la Hunedoara, cu Rapid, scor 0-1, și cu CS Universitatea Craiova, scor 1-2.

