Adrian Mutu nu mai este antrenorul FC Rapid. Dan Șucu: “Îmi pare rău că pleacă, dar dragoste cu sila nu se poate!”

“Decizia domnului Mutu de a pleca a creat multe discuţii în contradictoriu în club, dar nu doresc să le detaliez. Spălarea rufelor în public nu este o atitudine pe care mi-o doresc pentru Rapid. Ce mi-ar plăcea, însă, să vă marturisesc este că în urmă cu un an şi jumătate, când domnul Mutu a devenit antrenorul Rapidului, am avut unele temeri. Plecând de la ideea că în cariera sa de jucător a fost o vedetă incontestabilă la echipele mari la care a jucat, mi-a fost teamă să nu se comporte la fel şi din postura de antrenor. Am rămas plăcut surprins să descopăr un coleg matur, care a ştiut să se impună ca un component valoros al unei echipe, şi nu ca o vedetă. Îmi pare rău că Adrian pleacă, dar dragoste cu sila nu se poate! Mulţumesc, Adrian! Multă baftă în continuare!”, a reacţionat acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, potrivit paginii oficiale de Facebook a clubului, citează news.ro.

Şi preşedintele grupării, Daniel Niculae, a spus că îi pare rău de plecarea lui Mutu. “Îmi pare rău că Adrian a preferat un alt drum, mai ales că mai avem mai puţin de o săptămână până la startului noului sezon, dar, din păcate, clauza pe care o avea în contract ne-a făcut imposibilă misiunea de a-l convinge să rămână. Îi urez mult succes în continuare! Rapid merge, ca întotdeauna, înainte, cu un alt antrenor, pe care îl vom anunţa în cel mai scurt timp. Suntem convinşi că împreună cu acesta, dar şi alături de suporterii noştri unici, ne vom atinge obiectivele din noul sezon”, a afirmat Niculae.

