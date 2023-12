UEFA începe o anchetă după momentul jenant de la tragerea la sorţi pentru Euro. Pe fundal s-au auzit filme pentru adulți

Sunetele obscene au putut fi auzite în timp ce Elveţia a fost repartizată în Grupa A cu Scoţia, Ungaria şi gazda Germania.

În timpul evenimentului de sâmbătă seară de la Hamburg, Germania, oficialii UEFA au fost luaţi prin surprindere de sunetele ce păreau desprinse dintr-un film pentru adulți, scrie News.ro.

Prezentatorii au încercat să continue extragerea, fără să întrerupă momentul. Sunetele au fost auzite atât în sală, cât şi de milioanele de telespectatori de acasă.

David Silva trying not to smirk when he hears the sex noises in the background of the Euro 2024 draw ???????????? pic.twitter.com/Tt7VlKPRYj