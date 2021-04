UEFA a decis cum vor fi aleși fanii care vor avea acces pe "Arena Națională" la meciurile de la EURO

Opt oraşe-gazdă ale EURO 2020, printre care și Bucureştiul, au decis să permităm accesul spectatorilor în tribune, potrivit unui anunț făcut, vineri, de UEFA.

La meciurile care se vor desfășura pe "Arena Națională", conform Ministerului Tineretului şi Sportului, vor asista 13.000 de spectatori, reprezentând 25% din capacitatea stadionului.

Astfel, mulți dintre cei care vor deține bilete pentru partidele de la București nu vor avea voie să intre pe "Arena Națională".

De asemenea, în contextul pandemiei de Covid-19, mulți fani nu vor mai dori să meargă pe stadion.

În aceste condiții, UEFA i-a informat pe posesorii de bilete că au posibilitatea de a renunța la acestea, urmând să-și primească banii înapoi.

Cei care doresc să returneze tichetele pot face acest lucru până joi, 22 aprilie 2021, ora 18:00 CEST (n.r. - Ora de vară a Europei Centrale).

După această zi, UEFA va verifica câte bilete au rămas vândute pentru fiecare meci în parte. În cazul în care vor exista partide la care vor fi mai multe tichete vândute decât capacitatea anunțată oficial, forul european va organiza o extragere pentru a decide ce bilete vor rămâne valabile și care vor fi anulate.

Când vor afla fanii rezultatul extragerii?

Rezultatul extragerii va fi comunicat deținătorilor de bilete prin e-mail, în cursul lunii mai. E-mailul respectiv va indica fie faptul că biletele rămân valabile, fie că acestea au fost anulate din cauza reducerii capacității stadionului.

Cei care au achiziționat mai multe bilete pentru același meci, prin intermediul unei singure comenzi, trebuie să știe că tichetele vor rămâne valabile sau vor fi anulate, potrivit UEFA.

Persoanele care au cumpărat mai multe bilete pentru același meci, prin intermediul mai multor comenzi, trebuie să știe că tichetele dintr-o anumită comandă pot rămâne valabile, iar cele din alta pot fi anulate.

Patru meciuri pe "Arena Națională"

EURO 2020, turneu final găzduit de 12 orașe europene, inclusiv Bucureștiul, se va desfășura în perioada 11 iunie – 11 iulie 2021.

Bucureştiul va găzdui trei partide din cadrul Grupei C şi una din faza optimilor de finală. Astfel, pe "Arena Naţională" sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).