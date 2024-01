Turcia: Un fotbalist israelian a fost arestat după ce a afișat un mesaj cu referire la atacul Hamas împotriva țării sale

În plus, el a fosti exclus din lotul echipei Antalyaspor.

“O anchetă judiciară a fost iniţiată de Parchetul din Antalya împotriva fotbalistului israelian Sagiv Jehezkel pentru "incitare publică la ură şi ostilitate" din cauza gestului său urât de susţinere a masacrului Israelului din Gaza, după golul marcat în meciul Antalyaspor-Trabzonspor din Super Lig", a anunţat ministrul turc al Justiţiei, Yilmaz Tunç, pe reţeaua de socializare X.

Jucătorul de la Antalyaspor, care a marcat duminică un gol într-un meci din Süper Lig şi care are şi 8 selecţii în naţionala israeliană, a afişat mesajul "100 de zile. 07/10" scris pe un bandaj de la una dintre încheieturile sale.

Acest scurt mesaj, o referire la cele o sută de zile de la atacul sângeros comis pe teritoriul israelian la 7 octombrie de mişcarea islamistă palestiniană Hamas, este interpretat de ministrul turc al Justiţiei ca o dovadă de susţinere a operaţiunilor militare israeliene în Fâşia Gaza.

Clubul turc l-a acuzat pe fotbalist că "acţionează împotriva valorilor ţării".

"Vom continua să îi susţinem pe palestinienii oprimaţi", a scris ministrul turc, denunţând un "genocid" în curs de desfăşurare în Gaza. Clubul Antalyaspor a anunţat că l-a exclus din lot pe jucătorul său israelian, pe care l-a acuzat că "acţionează împotriva valorilor ţării". De la începutul conflictului dintre Israel şi Hamas, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, un aliat tradiţional al cauzei palestiniene, a calificat în mai multe rânduri Israelul drept "stat terorist", afirmând că Hamas, considerat grup terorist de Uniunea Europeană şi de multe alte ţări, inclusiv de Statele Unite, era un "grup de eliberatori".

Sagiv Jehezkel arrives in a court in Antalya to testify for calling to free the hostages. #FreeSagiv pic.twitter.com/XYtgNiGMs8