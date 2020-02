Super Bowl 2020. Care au fost cele mai amuzante reclame difuzate în timpul meciului

Super Bowl-ul, în fotbalul american profesionist, este meciul pentru campionat a National Football League (NFL). Dealungul anilor a devenit cel mai urmărit program de televiziune din Statele Unite ale Americii și este ca o sărbătoare națională.

Super Bowl 2020

Kansas City Chiefs a câştigat, duminică, ediţia cu numărul 54 a Super Bowl, după ce a învins în finală formaţia San Francisco 49ers, scor 31-20, pe Hard Rock Stadium, din Miami, potrivit CNN.

Pentru Kansas City Chiefs a fost primul titlu Super Bowl după o pauză de jumătate de secol.

În plus, echipa condusă de Andy Reid este prima din istoria NFL care câştigă trei jocuri din play-off după ce a fost condusă la 10 sau mai multe puncte.

După cum este tradiția, brandurile de top fac tot posibilul să aducă cele mai bune reclame pentru Super Bowl. De-a lungul timpului evenimentul a devenit celebru și pentru multitudinea de reclame amuzante și spectaculoase ce se difuzează în timpul partidei.

