Shakira şi J-Lo, recital plin de energie în pauza Super Bowl. Fanii l-au catalogat unul dintre cele mai bune

Shakira şi Jennifer Lopez au oferit un moment muzical plin de culoare în pauza finalei Campionatului de fotbal american, Super Bowl, desfăşurată duminică la Miami, Florida, transmite Press Association.

Spectacolul nu i-a dezamăgit pe fanii sportului, cele două dive apelând la hiturile lor pentru a încinge atmosfera. Focuri de artificii, o mică armată de dansatori şi o apariţie surpriză a fiicei în vârstă de 11 ani a lui Jennifer Lopez, au completat spectacolul. Numeroși internauți au catalogat show-ul lor ca fiind unul dintre cele mai bune din ultimii ani.

Solista columbiană Shakira, 43 de ani, a urcat prima pe scena amplasată pe gazonul Hard Rock Stadium, purtând o rochie roşie strălucitoare. Ea a interpretat, atât în limba spaniolă cât şi în engleză, un potpuriu compus din o parte dintre hiturile sale, printre care piesele "Empire", "She Wolf" şi "Whenever, Wherever". În lumina focurilor de artificii, cântăreţul portorican Bad Bunny i s-a alăturat Shakirei pe scenă pentru piesele "I Like it" şi "Mia". Apoi, în timpul piesei "Hips Don't Lie", Shakira s-a lăsat purtată pe braţe de mulţimea din faţa scenei.

Acesta a fost momentul în care Jennifer Lopez a urcat pe scenă. Vedeta din Bronx, în vârstă de 50 de ani, a apărut agăţată de o bară de striptease, făcând trimitere astfel la filmul în care joacă recent, "Hustlers", în care interpretează rolul unei dansatoare la bară. Îmbrăcată în piele neagră, J-Lo şi-a început minirecitalul cu piesa "Jenny From The Block" iar apoi şi-a schimbat costumul de piele cu unul mulat, argintiu şi a revenit la bară pentru a interpreta "Waiting For Tonight". Apoi, solistul columbian J Balvin a urcat pe scenă pentru a interpreta "Love Don't Cost A Thing" alături de J-Lo.

Apoi, pentru a-şi arăta mândria faţă de originile ei portoricane, Jennifer Lopez a interpretat piesa "Born In The USA", înfăşurată în drapelul portorican. La sfârşitul microrecitalului său, J-Lo a interpretat piesa "Let's Get Loud" alături de fiica sa în vârstă de 11 ani, Emme.

Shakira a revenit şi ea pe scenă pentru a interpreta hitul "Waka Waka", imnul Campionatului Mondial de Fotbal din 2010, organizat de Africa de Sud.

În deschiderea finalei, cântăreaţa de gospel Yolanda Adams a interpretat piesa "America The Beautiful", iar diva pop Demi Lovato a interpretat "The Star Spangled Banner", imnul naţional al SUA.