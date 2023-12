Șocurile anului în sportul din România. Cele mai grele momente trăite de marii noștri campioni în 2023

SIMONA HALEP

În acest an, fanii tenisului românesc au avut parte de o veste cruntă.

La 12 septembrie, Simonei Halep, 32 de ani, dublă câștigătoare de Grand Slam, și-a aflat pedeapsa după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022.

"Super-Simo", așa cum era alinată pe vremuri jucătoarea din Constanța, a fost suspendată 4 ani pentru dopaj.

Profimedia

Foto: Profimedia

Campioana noastră speră ca pedeapasa să-i fie redusă de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Apelul depus de Halep va fi judecat între 7 și 9 februarie.

"Mă bucur că am posibilitatea de a prezenta și a-mi demonstra nevinovăția în fața unui tribunal independent. Mulțumesc", a spus Simona Halep.

CRISTINA NEAGU

O altă dezamăgire pentru fanii sportului românesc a venit din partea Cristinei Neagu.

La 35 de ani, cea mai valoroasă handbalistă din istoria țării noastre și-a anunțat retragerea de la echipa națională, după ce România s-a oprit în grupa principală a Campionatului Mondial.

"Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani..de fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate. Am jucat și creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaționale și am trăit fiecare moment la intensitate maximă. Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională. Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei. Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun. Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile si sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!", a tranmis Cristina Neagu.

Profimedia

Foto: Profimedia

Desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu a jucat pentru echipa națională între 2007 și 2023. Ea a bifat 224 de meciuri și a înscris 975 de goluri.

În tricoul României, Cristina Neagu a obținut două medalii: bronz la Campionatul European din 2010 și la Mondialul din 2015.

DAVID POPOVICI

Considerat marea speranță a natației mondiale, David Popovici nu a avut un an prea bun din punct de vedere sportiv.

Legitimat la Dinamo, înotătorul român nu a reușit să-și apere titlurile mondiale la 100 și 200 de metri liber cucerite în 2022, la Budapesta.

David Popovici s-a întors de la Fukuoka, Japonia, fără medalie. El a terminat pe locul 4 la 200 de metri liber și doar pe 6 în proba regină a natației.

Profimedia

Foto: Profimedia

Românul nu este, însă, o excepție, fiind unul dintre numeroșii campioni mondiali en-titre care nu au reușit să lege victorii consecutive la Campionatele Mondiale.

De exemplu, un singur învingător de la Budapesta și-a apărat titlul mondial în Japonia, în probele individuale rezervate băieților.

Este vorba despre francezul Leon Marchand, care s-a impus atât în 2022 cât și în acest an în finalele probelor de 200 de metri mixt și 400 de metri mixt.

Pentru David Popovici, adevăratul examen al maturității va fi în 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris.

El a fost primul sportiv român care a reușit să se califice la ediția de anul viitor a JO.

Dată publicare: 29-12-2023 17:45