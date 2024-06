Simona Halep va disputa primul meci în România, după o pauză de aproape 2 ani. „Am spus "Da!" din prima”

Andre Agassi, unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie, va face echipă cu Steffi Graf, soția sa și câștigătoarea a 22 de titluri de Mare Șlem, într-un meci demonstrativ împotriva Simonei Halep și a lui Andrei Pavel.

Meciul va putea fi urmărit, sâmbătă, de la ora 18:00, pe PRO Arena.

Simona Halep va avea prima apariție în fața fanilor români după o absență de aproape 2 ani. Deși accidentarea la genunchi o ține încă departe de meciurile oficiale, sâmbătă, va face echipa cu Andrei Pavel, al doilea cel mai bine clasat român, după Ilie Nastase.

Simona Halep: "De fiecare dată particip cu plăcere la Sports Festival când sunt invitată, pentru că îmi place foarte mult și am amintiri plăcute de la acest eveniment și mereu a fost deosebit. Ultima dată am avut ca și cadou un video despre tot ce am făcut, cu familia mea, a fost deosebit. Nici n-am stat să mă gândesc. Am spus 'Da!' din prima, pentru că mă simt ca acasă la Cluj".

Andre Agassi și Andrei Pavel au jucat de cel puțin 5 ori împreună. Românul are o singură victorie, dar partida de sambătă nu o să fie una ca să-și ia revanșa.

Andrei Pavel: "A fost o onoare să fac parte din acest spectacol și eveniment care nu mai există în România. Sunt niște oameni deosebiți, și el, și Steffi, Simona nu mai vorbim. Sunt niște idoli, niște superstaruri".

Andre Agasi și Steffi Graf sunt doi dintre cei mai titrați tenismeni din istorie. Sportiva germană este prima jucătoare care a caștigat toate cele patru turnee de Mare Șlem și medalia olimpică în același an. Organizatorilor nu le-a fost ușor să-i aducă.

Patrick Ciorcilă, organizator: "Au fost îngrijorați de partea de security, a trebuit să le explicam cât de sigură e România, cât de sigur e Clujul. Alături de Simona, Țiriac, domnul Năstase au contat foarte mult în poveste. Doamna Virginia Ruzici, cu toții au o istorie cu ei doi și atunci ne-a ajutat foarte mult".

Meciul demonstrativ va avea loc sâmbătă, la ora 18:00, iar duminică Andre Agassi și Steffi Graf, vor dezvălui o parte din secretele care au stat în spatele carierelor lor remarcabile. Sports Festival începe, joi, la Cluj.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: