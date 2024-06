INTERVIU. Concluzia amară a Simonei Halep, după experiența neplăcută pe care a trăit-o: ”Să ne bucurăm de ceea ce avem azi!”

Într-un interviu acordat jurnalistului Cosmin Stan pentru Știrile Pro TV, sportiva a declarat că recuperarea sa fizică după perioada în care a stat în afara competițiilor oficiale este mai dificilă decât s-a așteptat, mai ales că acum are și câteva probleme la un genunchi.

Simona va reveni pe teren alături de Andrei Pavel, în 15 iunie, într-un meci demonstrativ la Cluj-Napoca cu perechea Andre Agassi - Steffi Graf, la Sports Festival 2024.

Agassi şi Graf vor juca în premieră în faţa publicului din România, iar formula de patru, alături de Halep şi Pavel, este o premieră globală.

Simona Halep spune că, de obicei, nu are probleme medicale în timpul antrenamentelor, ci doar la meciurile oficiale.

Simona Halep: ”Mă așteptam să fie greu, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Am stat totuși destul de mult, 18 luni, fără meci oficial și s-a resimțit. Chiar dacă eu m-am antrenat, nu am făcut față la meciurile cele mai înalte. Am și jucat la Miami cu Badosa, unde a jucat foarte bine, dar încerc să mă recuperez. Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin”.

Cosmin Stan: Dar, cât de gravă e situația?

Simona Halep: ”Este un pic de ... este gravă, pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc meci oficial. Când joc la antrenamente nu am probleme, dar la meci oficial mă deranjează un pic. Doctorii spun că nu este atât de gravă, pentru că au fost multe lucruri mai mai grave de acest gen de accidentare, dar trebuie să am răbdare că nu mai sunt nici așa de tânără. Totuși, articulațiile mele sunt uzate, după 20 de ani de sport, și trebuie să am răbdare”.

Ea nu are un atrenor în acest moment și nici nu are pe cineva în vedere.

Simona Halep: ”Nu, momentan nu. Trebuie să reîncep să-mi recâștig un pic încrederea în sine și după voi decide pentru o echipă, așa cum am avut întotdeauna. Momentan nu, nu am.”

Cosmin Stan: Darren Cahill? Mai e vreo șansă să-l vedem alături de tine?

Simona Halep: ”Ce șansă, când el mai are un numărul unu mondial acum? M-am bucurat tare mult. Chiar ieri când juca am auzit la televizor că s-a retras Djokovic și știam de la el că dacă Djokovic se retrage sau pierde, intră Sinner numărul unu. Și chiar i-am scris în timpul meciului și mi-a răspuns după. Zice am văzut mesajul tău pe ceas, eram foarte fericit. Mă bucur tare mult pentru ei, pentru amândoi. L-am cunoscut și pe Sinner, e un băiat extraordinar și e serios și merită să fie acolo.”

Cosmin Stan: Dar ție s-ar plăcea la un moment dat să fiți în aceeași echipă din nou?

Simona Halep: ”Noi am vorbit când încă lucram împreună prin 2021 că o să mă retrag cu el în tribună. Acuma nu știu dacă se întâmple, dar eu sper. Tot timpul dorința rămâne.”

Cosmin Stan: Deci retragerea nu este în calcul...

Simona Halep: ”Mă gândesc doar la revenire, atât.”

Când vom vedea o altă româncă la Grand Slam

Simona Halep nu este prea optimistă când vine vorba despre viitorul sportivelor românce. Din păcate, ea nu crede că vom vedea prea curând o româncă finalistă la un turneu de Grand Slam.

Cosmin Stan: Când crezi că o să vedem o altă româncă învingătoare într-un turneu de Grand Slam?

Simona Halep: ”E o întrebare dificilă, că o să fie interpretată în foarte multe direcții. Eu sper cât de curând. Nu e ușor ... Ce pot să spun, nu este ușor și trebuie să ai și șansă. Trebuie să fii și serios. Trebuie să ai și dorința foarte mare și nebunia necesară.”

Cosmin Stan: Vezi în momentul de față o jucătoare româncă?

Simona Halep: ”O să fiu criticată, poate, dar nu văd. Sunt sinceră și zic că nu văd.”

Noul hobby al Simonei Halep: golful

Simona Halep și-a găsit și un hobby în perioada în care a fost forțată să facă o pauză de la competițiile oficiale de tenis. Este vorba despre golf, un sport lăudat chiar de către fostul ei antrenor, Darren Cahill, și practicat inclusiv de președintele României, Klaus Iohannis.

Cosmin Stan: Ai descoperit ceva pasiuni noi în perioada în care ai stat departe din teren?

Simona Halep: ”Greu de spus, pasiune, dar am început să joc golf și a început să îmi placă. Mi se părea foarte plictisitor când îmi povestea Darren, că el joacă foarte bine. Și îmi spunea că o să-ți placă, o să-ți placă. Nu-mi plăcea, dar acum am început să joc.”

Cosmin Stan: Și joci intens?

Simona Halep: ”Nu, nu. De plăcere, nu pot să zic că joc bine, dar mai nimeresc din când în când.”

Cel mai important lucru pe care l-a învățat Simona în ultima perioadă

Cel mai important lucru pe care l-a învățat Simona în ultimii doi ani este ... să trăiască clipa și să nu mai facă atât de multe ”scenarii”.

Aceatsa este concluzia ei, după experiența neplăcută pe care a trăit-o ca urmare a deciziei Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului, de suspendare a sa.

Cosmin Stan: Care crezi că e lucru cel mai și cel mai important pe care l-ai învățat în ultimii 2 ani de zile?

Simona Halep: ”Eu, făcând tenis de când aveam 4-5 ani, 4 ani-jumătate, tot timpul am jucat astăzi, m-am antrenat astăzi pentru mâine. Și tot timpul aveam viziunea pentru viitor, să fac în viitor. Ce n-am făcut ieri să fac pentru mâine.

Și cumva viața m-a dus să trăiesc numai în viitor ... și puțin în trecut, că mă gândeam și analizam ce n-am făcut bine. Am învățat că trebuie să trăim ziua de astăzi, pentru că nu știi ce poate să se întâmple mâine, așa cum s-a întâmplat și la mine. Astăzi eram bine mersi și a 2-a zi am fost suspendată, făcând nimic, și am învățat că trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem astăzi și să nu ne mai facem scenarii. Sunt expertă la scenarii. Și să trăim, să trăim ceea ce avem astăzi. Atât contează.”

