Simona Halep - Serena Williams, finala Wimbledon 2019. Anunțul Casei regale britanice

Simona Halep - Serena Williams, finala Wimbledon 2019. Ducesele de Cambridge și de Sussex vor fi prezente, sâmbătă, pe arena centrală, la finala dintre Simona Halep, locul 7 WTA, și americanca Serena Williams.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter a Palatului Kensington.

The Duchess of Cambridge, Patron of the All England Lawn Tennis and Croquet Club, and The Duchess of Sussex will attend the Ladies' Singles Final at The Championships, Wimbledon on Saturday 13th July. #Wimbledon pic.twitter.com/8N8qa36nM6 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 iulie 2019

Kate Middleton și Meghan Markle au mai asistat împreună la finala de la Wimbledon în urmă cu un an.

În urmă cu câteva zile, ducesa de Sussex a fost prezentă pe arena de la Wimbledon, într-o vizită privată, pentru a-și susține prietena, pe Serena Williams, la meciul cu sportiva cehă Barbora Strycova, locul 54 WTA.

Palatul Kensington a anunțat, de asemenea, că prințul William, duce de Cambridge, și soția acestuia vor asista la finala masculină de la Wimbledon, programată duminică.

The Duchess of Cambridge, Patron of the All England Lawn Tennis and Croquet Club, and The Duke of Cambridge will attend the Gentlemen's Singles Final of The Championships, Wimbledon on Sunday 14th July. #Wimbledon pic.twitter.com/Y66wh4pHTD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 iulie 2019

Halep: Visul mamei mele a devenit realitate

Simona Halep a declat, joi, că faptul că a ajuns în finală la Wimbledon reprezintă un vis devenit realitate pentru mama sa.

“Am vorbit cu mama mea după meci. Acum 10-15 ani a spus că visul ei este să joc finala la Wimbledon pentru că toată lumea este aici, în loja regală, şi este un moment incredibil. Astăzi visul ei a devenit realitate, voi juca finala. Este un moment foarte special”, a spus Halep.

Românca a adăugat că este un lucru extraordinar faptul că s-a calificat în finala la Wimbledon.

"Sinceră să fiu, nu am visat să fiu în finală, dar am visat să joc fiecare meci şi mi-am dorit să se întâmple asta. Mi-am dorit să joc mai bine de la zi la zi, ceea ce s-a şi întâmplat. Să fiu în finală la Wimbledon e un lucru extraordinar. Indiferent de ceea ce se va întâmpla sâmbătă, eu nu o să-mi arunc rachetele in Tamisa, o să mă arunc eu pe mine in Tamisa", a mai spus Simona Halep.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie numărul 8.

Halep va juca a cincea finală de grand slam, a treia de turneu în acest an şi cea cu numărul 36 (în total) din carieră, la simplu. Jucătoarea română a câştigat un singur grand slam, la Roland Garros, în 2018.

