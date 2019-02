Halep se califică în sferturile Qatar Open și urcă pe locul 2 WTA. ”Voi lupta sa revin nr. 1”

Facebook.com

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-3, pe ucraineanca Lesia Ţurenko, locul 24 WTA, calificându-se în sferturile de finală ale Qatar Open.

În urma acestui rezultat, românca va urca, începând de luni, pe locul 2 WTA, conform News.ro.

Simona Halep a câştigat primul meci cu Thierry Van Cleemput antrenor oficial în loja sa. Jucătoarea română a fost întinsă un pic de Lesia Ţurenko, dar ea s-a mişcat destul de bine după FedCup. Sportiva din Ucraina a ţinut pasul în ghemuri cu mai valoroasa ei adversară, dar a cedat în momentele importante, când trebuia să le treacă pe tabelă. Fără se a întrebuinţa serios, Halep şi-a păstrat calmul şi şi-a ridicat nivelul când a trebuit, pentru o importantă victorie.

Halep a condus cu 5-0 în primul set, dar şi-a construit acest avantaj mai greu decât pare. Ghemurile al patrulea, mai ales, cu nouă egalităţi, pe serviciul Lesiei Ţurenko, şi al cincilea au fost foarte lungi şi doar risipa făcută de ucraineancă le-a trecut în contul fostului lider WTA. Halep a coborât apoi garda, iar Ţurenko a început să apară mai mult în joc şi mai bine. Ea a câştigat următoarele două ghemuri, dar l-a cedat pe al optulea şi setul, cu 2-6, după 44 de minute de joc.

Halep a mai câştigat un ghem pe propriul serviciu, în debutul setului secund, înainde a ceda iniţiativa adversarei. Ţurenko s-a desprins la 3-1, după ce nu a pierdut niciun punct în ghemurile al treilea, break la 0, şi al patrulea, ratând apoi o minge de 4-1. Halep a oprit apoi iureşul venit din partea cealaltă a fileului, cu cinci ghemuri câştigate la rând, al doilea, un break, fiind obţinut după ce Ţurenko a reuşit să-şi adjudece un punct după un şir de lovituri ce părea interminabil. La căpătul celor cinci ghemuri a venit şi victoria, cu 6-3 în al doilea set, după 80 de minute de joc.

În faza următoare, Halep va evolua cu germana Julia Goerges, locul 16 WTA, care întrecut-o, cu scorul de 6-1, 6-7 (5), 6-4, pe americanca Alison Riske, locul 52 WTA, intrată pe tablou ca lucky loser. Românca are 2-0 în întâlnirile directe.

Simona Halep, câştigătoare la Doha în 2014, a jucat anul trecut în semifinale la Qatar Open, când competiţia era de categorie Premier 5.

Halep: "Dacă sunt a doua acum, voi lupta să devin numărul 1 din nou"

Simona a declarat miercuri că nu renunţă la ideea de a redeveni numărul 1 mondial.

"A fost un meci bun, în opinia mea. Vin din sală, aşa că nu este uşor să-mi adaptez jocul pentru afară. Dar am simţit bine mingea, am jucat bine azi, a fost un pic dificil în setul secund pentru că am fost condusă cu 3-1, dar am rămas concentrată şi mi s-a părut că am fost suficient de puternică să revin. Nu contează acum clasamentul, joc doar ca să câştig fiecare meci, intru pe teren, joc şi încerc să văd cât de bună pot fi. Dacă sunt a doua acum, voi lupta să devin numărul 1 din nou, dar acum vreau să mă bucur de tenis şi să fiu bucuroasă pe teren", a declarat Simona Halep, la interviul de pe teren.

Halep a fost chestionată şi despre victoria României în Cehia, în FedCup.

"A fost un sentiment extraordinar să câştigăm întâlnirea cu cea mai bună echipă din lume, Cehia, nu este uşor să joci împotriva acelor fete, sunt campioane, iar câştigarea acelei întâlniri a însemnat mult pentru noi, toate. Avem o echipă mare, suntem apropiate una de alta, ne împingem una pe alta şi e o plăcere să-l avem pe căpitanul nostru pe teren. A fost un sentiment frumos să câştig pentru ţara mea şi vreau să câştigăm şi semifinala, aşa că haideţi fetelor", a spus ea.

