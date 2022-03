Simona Halep s-a retras de la Miami Open, Charleston și Billie Jean King Cup. Ce probleme de sănătate are tensimena

Shutterstock

Simona Halep, locul 19 WTA, s-a retras, joi, de la Miami Open, turneu la care urma să evolueze direct în turul doi, aproximativ de la ora 23.00, cu Daria Saville.

Potrivit WTA Insider, Halep s-a retras din cauza unor probleme la coapsa stângă, potrivit News.ro.

Românca a fost înlocuită pe tabloul principal cu sportiva franceză Harmony Tan, numărul 91 mondial, care este lucky loser.

Halep urma să evolueze cu Daria Saville, 28 de ani, fostă Gavrilova înainte de căsătorie şi fostă numărul 20 mondial, în prezent pe locul 249 mondial şi beneficiară de wild card.

Totodată, Simona Halep a anunţat, joi seară, în social media, că are nevoie de timp pentru a se reface după problema la coapsa stângă, astfel că va lipsi și de la Charleston și Billie Jean King Cup.

“În timp ce mă antrenam la Miami, ieri, am simţit o durere ascuţită la piciorul stâng. Aveam probleme la coapsă de la semifinala de la Indian Wells şi speram că voi fi mai bine, dar am făcut un RMN seara trecută şi din nefericire a arătat că am o ruptură. Corpul meu are nevoie de timp pentru vindecare. Drept urmare, voi lipsi din competiţii trei săptămâni. Asta înseamnă că a trebuit să iau decizia superdificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston şi din Fed Cup. Este o veste foarte dezamăgitoare de împărtăşit, însă sunt încrezătoare după startul bun de an şi sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul pe zgură. Vă mulţumesc pentru susţinerea continuă în momentele bune şi mai puţin bune”, a notat Halep pe Facebook.

Simona Halep urma să joace pentru România în întâlnirea cu Polonia din calificările Billie Jean King Cup 2022. Confruntarea este programată în 15 şi 16 aprilie, la Radom.