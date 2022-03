Duelul româncelor la Indian Wells. Simona Halep a învins-o pe Sorana Cîrstea în două seturi

Getty

Simona Halep, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 24, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, după ce a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie numărul 26.

Simona Halep va juca în sferturi cu Petra Martici din Croaţia, locul 79 WTA, sau cu rusoaica Liudmila Samsonova, locul 32 WTA şi cap de serie numărul 32, potrivit News.ro.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un premiu de 179.940 de dolari şi cu 215 puncte WTA. Învinsele în optimi primesc câte 94.575 de dolari şi 120 de puncte WTA fiecare.

La ediţia trecută, Halep a fost eliminată în turul al treilea, de Aliaksandra Sasnovici din Belarus. Românca a câştigat turneul din deşertul californian în 2015.

Desfășurarea partidei Halep - Cîrstea din optimile turneului de la Indian Wells:

Cele mai bune jucătoare române s-au înfruntat, marţi, pe arena centrală a complexului Indian Tennis Garden. A fost o confruntare între jocul mai riscant al Soranei şi evoluţia la siguranţă a Simonei, câştigată de aceasta din urmă. Cîrstea a abordat meciul cu agresivitate, cu unghiuri deschise cu ruperi de ritm, dar mai de fiecare dată a primit răspunsul potrivit din partea cealaltă a fileului. Halep s-a apărat bine, cu mult efort, a servit mai slab ca în meciul cu Cori Gauff, dar şi-a făcut serviciul de cele mai multe ori, a contraatacat şi a punctat eficient. Sorana a greşit mult în primul set şi i-a făcut viaţa mai uşoară rivalei ei.

Cîrstea a ridicat nivelul evoluţiei sale în setul al doilea. Ea a redus numărul greşelilor neforţate, a fost şi mai agresivă, unghiurile loviturilor ei s-au deschis mai mult şi jocul s-a echilibrat. În plus, Sorana a profitat de serviciul al doilea al Simonei, călcâiul lui Ahile al fostului lider WTA. De altfel, Simona a avut mari probleme cu serviciul în acest set secund, dar s-a scos cumva şi a reuşit sprintul final, care i-a adus victoria şi păstrarea poziţiei de numărul 1 român.

Setul I a fost practic fără istoric. Halep a câştigat patru ghemuri la rând, după un break la debut, a cedat apoi pe serviciul Soranei, pentru a le obţine pe următoarele două. A rezultat un 6-1 în 32 de minute.

Cîrstea a început cu un break setul al doilea, consolidat cu serviciul. Cu greutate, Simona a reuşit să-şi fructifice serviciul şi la 1-2, şi la 2-2 după ce a reuşit şi ea un break şi după ce a salvat trei mingi de rebreak. Cele două sportive au continuat cu seviciul până la 5-4, când Halep a fructificat a doua minge de meci, scor 6-4, după o oră şi 22 de minute.

Simona Halep: Este întotdeauna greu să joc împotriva unei românce

Simona Halep a declarat, după victoria împotriva Soranei Cîrstea, că îi este greu de fiecare dată când joacă împotriva unei românce, dar tratează meciul ca pe unul normal şi astfel reuşeşte să se impună.

"Îmi place foarte mult să joc aici, este ca acasă, e o plăcere să joc în faţa acestui public şi vă mulţumesc din nou! De fiecare dată încerc să joc cel mai bun tenis al meu aici, pentur că îmi plac condiţiile şi, cu siguranţă, azi nu a fost un meci uşor. Este întotdeauna greu să joc împotriva unei românce, dar am încercat să tratez acest meci ca pe unul normal şi am reuşit destul de bine. Chiar dacă mi-am pierdut serviciul în setul al doilea, am simţit că returul meu este destul de puternic, am fost încrezătoare până la finalul meciului şi de aceea am putut termina în două seturi. (n.r. - ce îi place la Indian Wells) Mingea zboară şi mă ajută un pic, am mai multă putere, sare din teren şi îmi place să folosesc <spin-ul> un pic şi locul. Este liniştit şi fiecare este fericit aici şi îmi dau aceeaşi stare, aşa că vă mulţumesc din nou!", a declarat Halep, la interviul de pe teren.