Simona Halep, prima reacție după retragerea de la Turneul Campioanelor. ”A fost o decizie dificilă”

Simona Halep, singura jucătoare în activitate care s-a calificat de cinci ori la rând la Turneul Campioanelor, a declarat că i-a fost dificil să ia decizia de a nu juca la Singapore.

Halep va fi înlocuită la Turneul Campioanelor de olandeza Kiki Bertens, locul 10 WTA.

"A fost o decizie grea, desigur. Este întotdeauna dificil să te retragi de la un turneu mare. De fapt, cred că este pentru prima dată în viaţa mea. Aşa că a fost o decizie dificilă, dar este mai bine pentru sănătatea mea. Darren a fost sută la sută cu retragerea, deoarece era îngrijorat de spatele meu şi este mai bine să pui sănătatea pe primul loc, întotdeauna. El a spus asta întotdeauna de când am început. Aşa că era mai sigur ca mine că trebuie să mă retrag. Apoi când am auzit că e de acord cu asta, mi-a fost mai uşor să iau decizia. Saptele meu nu este ok, nu m-am antrenat în ultimele patru săptămâni. Nu sunt pregătită să concurez la acest nivel, spatele e încă inflamat. Nu este uşor să merg pe teren şi să joc în acest moment", a declarat Halep, pentru WTA Insider.

Ea spune că are timp să se refacă şi să se pregătească pentru sezonul viitor.

"E aceeaşi problemă la spate ca la Wuhan şi am nevoie de o pauză ca să se vidnece. Îmi trebuie între trei şi patru săptămâni de exerciţii şi faptul că am avut o pauză este bine. Aşa că am destul timp acum să fiu pregătită pentru anul viitor. Acest turneu este unul dintre cele mai importante, deoarece sunt numai opt jucătoare şi arată cât de bine ai muncit în acest an. Este cu adevărat important şi înseamnă mult pentur mine, deoarece m-am calificat de cinci ori la rând. Mă simt tristă că nu pot concura, dar se întâmplâ uneori. Din cazua formatului şi pentru că joci fiecare meci ca o finală, acest turneu este dificil de disputat şi trebuie să fii sută la sută de fiecare dată", a mai spus Halep.

Simona Halep, locul I mondial, a anunţat, joi, că nu va participa la Turneul Campioanelor, finala sezonului care va începe duminică, informează WTA.

Halep s-a retras, marţi, şi de la turneul de la Moscova, unde urma să intre în competiţie miercuri, în turul al doilea.

Simona Halep a anunţat, la 2 octombrie, că a suferit o hernie de disc, astfel că participarea ei la competiţii până la finalul anului era sub semnul întrebării.

Turneul Campioanelor, competiţie la care participă cele mai bune opt jucătoare din acest an, se va disputa între 21 şi 28 octombrie, la Singapore.

WTA a confirmat, luni, faptul că Simona Halep va fi numărul 1 mondial la finalul anului, pentru a doua oară consecutiv, indiferent de rezultatele pe care le va obţine la turneul de la Moscova şi la Turneul Campioanelor.

Simona Halep s-a calificat prima la Turneul Campioanelor pentru a doua oară consecutiv. În cele patru participări la Singapore, românca a jucat o dată finala, în 2014, la prima participare, dar la următoarele trei ediţii nu a trecut de faza grupelor, scrie news.ro.

În acest an, Halep a câştigat turneele de la Shnzhen, Roland Garros şi Montreal şi a mai jucat în ultimul act la Australian Open, Roma şi Cincinnati.

După finala de la Cincinnati, din luna august, Halep a mai pierdut în turul I la US Open, în turul al doilea la Wuhan, fază în care a fost direct acceptată, şi a abandonat partida din manşa inaugurală la Chian Open.

