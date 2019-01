Halep, pentru The Guardian: „Am făcut totul pentru tenis, nimic altceva n-a contat”

Getty

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a acordat un interviu pentru prestigioasa publicație The Guardian, în care a vorbit despre ascensiunea sa profesională și eforturile depuse ca să devină numărul 1 mondial.

„Tot ce am făcut în viață până acum, am făcut pentru tenis, nimic altceva nu-a contat. De aceea, poate, a devenit prea mult. De aceea am suferit. Acum nu mai simt presiunea, mă simt mai bine. N-aș fi așa relaxată dacă nu aș fi câștigat turneul francez. A dispărut o povară de pe umerii mei”, a declarat Simona Halep, într-o după-amiază de iarnă, la București.

The Guardian notează că Simona Halep a evitat anterior să vorbeasc despre cariera sa din cauză că este „timidă și discretă” și pentru că a fost „consumată de o obsesie” – aceea de a câștiga un grand slam.

„M-am dedicat 100% (n.r – tenisului) atât de mulți ani. Acum am obținut un grand slam și am început să mă bucur mai mult de viață. Îmi place să ies, să îmi fac noi prieteni. Sunt mai deschisă. Înainte de victoria din Franța eram foarte concentrată de carieră. Am experiență și de aceea am decis să merg mai departe fără antrenor timp de patru luni. Vreau să mă simt relaxată. Am simțit multă presiune anul trecut – din România, de la oamenii din jur, pentru că toată lumea vorbea despre un grand slam. Bineînțeles că este doar sport, dar pentru mine însemna totul. De-asta am suferit puțin.”

