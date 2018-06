Simona Halep, "jonglerii" cu mingea de fotbal înaintea startului CM. VIDEO

Primele două jucătoare cel mai bine clasate în ierarhia WTA, Simona Halep şi Caroline Wozniacki, sunt printre cele mai talentate la acest capitol, la polul opus situându-se Caroline Garcia şi Madison Keys.

Cupa Mondială începe astăzi, iar Rusia - Arabia Saudită, de la ora 18.00, va fi meciul de deschidere al competiţiei care se va încheia la 15 iulie.

The #FIFAWorldCup is here! ⚽️ ????#WTA stars will be watching... Will you? pic.twitter.com/xbefBXsRHC