Simona Halep şi Monica Niculescu, cele mai bune jucătoare la retur, în 2018

Halep a câştigat mai mult de jumătate din punctele (50,4 la sută) şi ghemurile (50,2 la sută) în care a servit adversara ei, în cele 39 de partide disputate în acest an. Niculescu este pe locul 2 în cele două ierarhii, puncte şi ghemuri, cu 48,6 la sută, respectiv 46,8, din însă numai 15 meciuri jucate în 2018, relatează news.ro.

Cele două românce mai sunt în Top 10 la mingi de break fructificate, Niculescu pe locul 5, cu 51,4 la sută, iar Halep pe locul 6, cu 50,9 la sută. Liderul acestei ierarhii este Maria Sakkari din Grecia, cu 54,5 la sută din 24 de partide.

Halep este pe locul 8 la puncte câştigate cu serviciul al doilea, 49,4 la sută (Asheligh Barty este pe primul loc, cu 54,7 la sută din 25 de jocuri). Această creştere a punctelor câştigate cu serviciul al doilea este una dintre cheile succesului Simonei Halep în ultima perioadă.

Cea mai bună jucătoare la serviciu este Julia Goerges, cu 72,8 puncte câştigate cu primul, 63,6 la sută în general şi 79,3 la sută ghemuri câştigate, în 31 de meciuri.

WTA Stat Leaders as of Monday, June 11, 2018. @juliagoerges rules the serve.@Simona_Halep rules the return. pic.twitter.com/bZWAtizSDX