Halep, după ce a învins-o pe Svitolina: "Mi-am promis că nu mai cedez în faţa ei"

În interviul de după semifinala de la Doha, Simona Halep a mărturisit că este foarte fericită și că, înainte de meci, și-a promis să nu mai cedeze în fața ucrainencei.

"Am câştigat cu inima şi cu mintea acel ghem de opt minute. Nu am renunţat, mi-am promis că nu mai cedez în faţa ei, pentru că am pierdut două meciuri foarte rău şi mi-am spus că trebuie să fiu puternică, pentru că ea este o adversară foarte, foarte puternică şi o foarte bună luptătoare.

Este poate cel mai bun meci de până acum, este incredibil că am putut să-l câştig şi sunt foarte fericită că am fost puternică pe picioare, nu am fost obosită şi am câştigat.

Înseamnă mult pentru mine o nouă finală la Doha, am amintiri extraordinare de la acest turneu pe care l-am câştigat în 2014, să am o nouă şansă să joc finala, să joc pentru acel trofeu minunat este foarte frumos şi să revin pe terenul central în faţa unui asemenea public este nemaipomenit. Vă mulţumesc tuturor că aţi venit", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, va juca finala cu numărul 34 din carieră, la Qatar Open, după ce a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, de ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 4, în semifinalele turneului de categorie Premier de la Doha.

În ultimul act, Halep va evolua, sâmbătă, de la ora 17.00, cu germana Angelique Kerber, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 3, sau cu belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA.

