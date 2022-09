Simona Halep a anunțat că nu va mai juca tenis în 2022: „Am făcut totul pe deplin” | FOTO

Jucătoarea din Constanța și-a motivat decizia ca urmare a operației la nas, efectuată pe 12 septembrie, afirmând că în acest momente are nevoie de recuperare.

„Aș dori să vă informez despre situația mea actuală, să reflectez asupra a ceea ce s-a întâmplat în acest an și, așa cum am făcut-o întotdeauna, să vă împărtășesc sentimentele mele profunde.

După cum știți deja cu toții, pentru că am vorbit de multe ori despre asta, în februarie am fost foarte aproape de a mă opri din tenis, deoarece nu credeam că am suficientă putere pentru a reveni în Top 10. Treceam prin multe momente de anxietate și m-am gândit că este timpul să mă opresc pentru că este nesănătos din punct de vedere emoțional.

Apoi am avut norocul să descopăr Patrick's Academy, unde am simțit atât de multă pasiune încât mi-a redat pasiunea pentru tenis. Mulțumită lui Patrick, am început încet-încet să cred că încă mai pot juca un nivel bun de tenis. Am fost total deschisă la tot ceea ce mi-a spus să fac, la modul în care ar trebui să o fac și la cantitatea de muncă pe care ar trebui să o depun. Am făcut totul pe deplin.



Obiectivul meu a fost foarte clar: mi-am dat un an pentru a reveni în top 10.

Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndeplinit”, a fost mesajul Simonei Halep.

Simona a fost operată de un medic român și se află în recuperare. „Salut! După cum unii poate ştiaţi, m-am chinuit în ultima perioadă cu problemele la nas şi lucrurile s-au înrăutăţit în timpul verii, mai ales la Washington. Această problemă nu mă lăsa să respir şi lucrurile să înrăutăţeau noaptea, când nu puteam respira deloc pe nas. Singurul mod prin care putea fi rezolvată această problemă era o intervenţie chirurgicală. Doctorul Daniel Popescu este cel care a efectuat-o şi a folosit această oportunitate pentru a face şi o intervenţie estetică. De asemenea, vreau să mulţumesc şi medicului anestezist, dr. Uleia Alex. Totul a decurs foarte bine. Voi avea nevoie de câteva săptămâni de repaus înainte de a face efort fizic.Ne revedem curând pe terenul de tenis!”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare, imediat după operație.

