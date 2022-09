Simona Halep a fost supusă unei intervenţii chirurgicale | FOTO

Sportiva a profitat de ocazie și a ales să efectueze și o operație plastică.

„Salut baieti, am un mesaj important pentru voi. Ne vedem curând pe terenul de tenis”, este mesajul transmis de Simona Halep pe Twitter.

Simona a fost operată de un medic român și se află în recuperare.

"Salut! După cum unii poate ştiaţi, m-am chinuit în ultima perioadă cu problemele la nas şi lucrurile s-au înrăutăţit în timpul verii, mai ales la Washington. Această problemă nu mă lăsa să respir şi lucrurile să înrăutăţeau noaptea, când nu puteam respira deloc pe nas. Singurul mod prin care putea fi rezolvată această problemă era o intervenţie chirurgicală. Doctorul Daniel Popescu este cel care a efectuat-o şi a folosit această oportunitate pentru a face şi o intervenţie estetică. De asemenea, vreau să mulţumesc şi medicului anestezist, dr. Uleia Alex. Totul a decurs foarte bine. Voi avea nevoie de câteva săptămâni de repaus înainte de a face efort fizic.Ne revedem curând pe terenul de tenis!”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.

Hi guys, I have an important message for you. See you soon on the tennis court ❤️ pic.twitter.com/LhAUNtM67e