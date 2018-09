Serena Williams îi cere explicații antrenorului său, după ce acesta a recunoscut că a făcut ”coaching”

Getty

Serena Williams i-a cerut explicaţii antrenorului Patrick Mouratoglou, după ce acesta a spus că a sfătuit-o pe eleva sa în timpul finalei de la US Open, informează BBC.

"Pur şi simplu nu înţeleg despre ce vorbea. L-am întrebat: <despre ce vorbeai când ai spus că a fost 'coaching'? Nu avem semne, nu am avut niciodată semne.> A spus că a făcut o mişcare. Deci a fost ceva de genul: <ai făcut o mişcare şi acum spui lumii că mă sfătuiai - nu are niciun sens, de ce ai spune asta?> Eram pe partea cealaltă, nu am văzut mişcarea. Cred că a fost doar un moment de confuzie pentru el. Ceea ce încerc cel mai mult este să-mi revin după acea întâmplare şi să merg înainte", a declarat Serena Williams, la emisiunea The Sunday Project de la postul asutralian Network Ten, potrivit News.ro.

Jucătoarea americană Serena Williams a fost amendată de Biroul arbitrilor de la US Open cu suma de 17.000 de dolari pentru comportamentul din finala turneului.

Amenda a fost dedusă din premiul de 1,85 de milioane de dolari, pe care l-a primit pentru evoluţia de la ultimul grand slam al anului şi este compusă din următoarele sancţiuni: 10.000 de dolari pentru "abuz verbal" (l-a făcut <hoţ> pe arbitru), 4.000 de dolari pentru "coaching" (a primit sfaturi de la antrenor în timpul meciului) şi 3.000 de dolari pentru că a dat cu racheta de pământ.

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 20, a câştigat turneul US Open, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 17, scor 6-2, 6-4, meci marcat de o dispută între fostul lider WTA şi arbitrul portughez Carlos Ramos.

Incidentele au început la 1-0 pentru Williams, în al doilea set. Ramos i-a acordat americancei un avertisment pentru coaching, iar aceasta a izbucnit: "Nu avem un cod. Nu trişez ca să câştig, prefer să pierd". După meci, antrenorul Patrick Mouratoglou avea să recunoască faptul că i-a dat indicaţii elevei sale, dar a susţinut că aceasta nu a văzut semnele din tribună.

