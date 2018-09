Reacții după sancționarea Serenei Williams la US Open. Djokovici: Arbitrul a împins-o la limită

''WTA consideră că nu ar trebuie să existe grade diferite de toleranţă faţă de emoţiile exprimate de bărbaţi şi femei şi se angajează să se asigure că toate jucătoarele vor fi tratate în aceeaşi manieră. Credem că acesta a fost cazul ieri seară (sâmbătă)'', a scris directorul WTA, Steve Simon.

În finala pierdută în faţa japonezei Naomi Osaka (6-2, 6-4 pentru aceasta), Serena Williams a fost avertizată pentru primirea de indicaţii din partea antrenorului său, pentru ruperea rachetei şi pentru adresarea de insulte. Primul avertisment a fost însoţit de o amendă de 4.000 de dolari, al doilea de 3.000 de dolari, iar ultimul de 10.000 de dolari.

Americanca i-a strigat arbitrului de scaun că este un ''hoţ'', motiv pentru care a fost sancţionată cu pierderea unui ghem în setul al doilea.

Decizia a fost considerată de vedeta americană drept ''sexistă'' în conferinţa de presă de după meci, ea primind ulterior susţinerea mai multor jucătoare din circuit, printre care emblematica Billie Jean King şi fostul lider mondial Victoria Azarenka.

Totul a început când Serena a primit avertismentul pentru indicaţii venite în partea antrenorului, lucru interzis la turneele de Mare Şlem, în debutul setului al doilea la 1-0 şi 40-15 pe serviciul japonezei Osaka.

După aceea a avut loc o discuţie aprinsă în mai multe episoade cu arbitrul portughez Carlos Ramos.

''Nu trişez pentru a câştiga, prefer mai bine să pierd'', s-a apărat Serena Williams (36 ani). ''Este incredibil. Nu am primit 'indicaţii' (coaching). Nu am trişat niciodată în viaţa mea. Îmi datorezi scuze'', i-a spus americanca arbitrului.

La al doilea avertisment, primit după ce şi-a rupt racheta, în urma unui break realizat de adversară, acţiune ce i-a adus o penalizare de un punct, Serena şi-a ieşit din minţi. ''Este un atac personal. Greşeşti. Nu vei mai arbitra niciodată un meci al meu. Îmi datorezi scuze. Eşti un mincinos'', a acuzat Serena.

''Eşti un hoţ. Mi-au furat un punct'', a continuat ea, iar în acel moment arbitrul i-a aplicat şi al treilea avertisment, sinonim cu un ghem pierdut, o sancţiune rară la acest nivel.

Peste alte două ghemuri meciul s-a încheiat cu victoria japonezei, iar Williams şi-a văzut eşuată tentativa de a egala recordul absolut de titluri de Mare Şlem (24).

