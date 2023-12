Scene şocante: Arbitru cu ochiul umflat după ce a fost bătut de un patron de club chiar pe teren. VIDEO

După fluierul final, Halil Umut Meler a fost confruntat de un Faruk Koca vizibil furios, care l-a lovit cu pumnul pe oficial, conform imaginilor surprinse de camerele de luat vederi.

Meler a căzut la pământ şi apoi a fost lovit cu piciorul de o altă persoană în timp ce căuta să-şi protejeze faţa. După ce a fost dus de acolo, a fost văzut având ochiul stâng umflat, relatează News.ro.

This is so bad pic.twitter.com/6c7mlISNpG