Sabalenka, după ce a fost învinsă de Halep în semifinală: ”De ce ea ia totul?"

Arina Sabalenka a fost exasperată în meciul cu Simona Halep din cadrul semifinalelor turneului de la Cincinnati de faptul că toate mingile pe care le trimitea în terenul advers veneau înapoi.

"Ştiu că am fost prea nervoasă în meci. Data viitoare vreau să încerc să fiu mai calmă pe teren. Am încercat să-mi fac loviturile, dar totul venea înapoi. Era ceva de genul "De ce ea ia totul?" Am încercat să dau mai tare şi mai tare. Am câştigat în faţa multor jucătoare bune şi am arătat un tenis extraordinar. Este rău că nu şi azi, dar voi încerca să-mi menţin nivelul şi să continui să devin mai bună pe teren. Şi, da, a fost o săptămână fantastică pentru mine", a declarat ea, potrivit site-ului WTA.

Simona Halep, locul I WTA, va juca a treia finală la Cincinnati, a doua consecutivă, atât la această competiţie, cât şi în sezon, după ce a învins-o, duminică (sâmbătă, în oraşul american), cu scorul de 6-3, 6-4, pe Arina Sbalenka din Belarus, locul 34 WTA.

În finală, Halep o va întâlni, duminică, pe olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, care a învins-o, în semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA.

