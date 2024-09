România U21 - Muntenegru U21, vineri, LIVE pe Pro Arena și VOYO. „Tricolorii” mici luptă pentru calificarea la EURO 2025

România U21 va disputa în luna septembrie două meciuri în cadrul calificărilor pentru EURO 2025, pe teren propriu în fața Muntenegrului și apoi în deplasare, în fața Finlandei.

Primul meci se joacă la Târgoviște și este LIVE pe Pro Arena și VOYO vineri, de la ora 19:30.

Naționala de tineret a României are o șansă mare să se califice direct la turneul final al Campionatului European Under 21 de anul viitor.

România U21 face parte din Grupa E, alături de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia.

„Tricolorii” sunt pe locul doi în grupă, la un punct distanță de liderul Elveția, și mai au de disputat patru meciuri în cadrul calificărilor, notează Sport.ro.

Pancu: „Mai avem patru finale”

„Chiar dacă am pierdut în Albania (n.r. scor 2-3), am avut mai mult timp să revenim, am putut obține puncte. Lucrurile sunt schimbate, mă așteptam la asta din martie, de la meciul cu Armenia. Schimbările au fost făcute în bine cred eu. În lotul de 23 de fotbaiști sunt nouă jucători noi în comparație cu cei care au fost în Armenia”, a spus Pancu.

„Mai avem patru finale. Nu vreau să fim obligați să obținem 6 puncte în octombrie, când vor fi programate ultimele două partide, cu Muntengru, respectiv Elveția. O să avem doar două antrenamente (n.r. până la meciul cu Muntenegru), am preferat să chem la lot fotbaliști care joacă.

Nu mă gândesc deocamdată la meciul cu Finlanda, chiar dacă are o echipă foarte puternică pe teren propriu. Sper să continuăm seria bună pe care o avem în partidele de acasă. Avem trei victorii din tot atâtea posibile, sperăm să o obținem si pe a patra. Îmi doresc ca toți jucătorii să fie apți. Adversarul (n.r. Muntenegreu U21) este unul fluctuant, periculos. Antrenorul lor este foarte bun, vine cu schimbări la fiecare meci.

Vreau să avem un meci decisiv cu Elveția pe 'Giulești'. Mai sunt 12 puncte în joc, vom lupta pentru toate, dar calculele le fac după această dublă (n.r. cu Muntenegru și Finlanda)", a adăugat selecționerul României U21, Daniel Pancu, potrivit FRF.ro.



Lotul convocat de selecționerul Daniel Pancu, cu 4 jucători de la Rapid și 3 de la Dinamo

PORTARI: Răzvan Sava (Udinese / Italia), Robert Popa (UTA Arad), Alexandru Roșca (Dinamo);

FUNDAȘI: Tony Strata (Ajaccio / Franța), Bogdan Oteliță (Sepsi OSK), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Ștefan Duțu (CS Afumați), Gabriel Dănuleasă (Farul Constanța), Sergiu Rimovecz (ACSM Reșița), Ștefan Ștefanovici (Politehnica Iași), Andrei Borza (FC Rapid 1923);

MIJLOCAȘI: Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia), Cristian Mihai (UTA Arad), Constantin Grameni (Farul Constanța), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ahmed Bani (Dinamo), Rareș Pop (FC Rapid 1923), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Ianis Stoica (FC Hermannstadt);

ATACANȚI: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj).

