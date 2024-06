Cum a fost primită naționala României pe arena din Frankfurt. Surpriza pe care le-au făcut-o fanii

Naționala României a ajuns înaintea Slovaciei la stadionul din Frankfurt, după modelul căruia a fost construită Arena Națională de la București. Cu o oră și jumătate înainte de startul partidei, au apărut imagini din vestiar, dar și de pe traseu, cu autocarul care a transportat jucătorii spre stadion, unde au fost întâmpinați de zeci de fani.

România se califică în optimi dacă nu pierde cu Slovacia, în meciul care începe la ora 19, la PRO TV și pe VOYO.

Edi Iordănescu: „Ne dorim să mergem mai departe, să ieșim din grupă, ar însemna un moment istoric pentru echipa națională și cu siguranță ne dorim primul loc”.

Românii vor face legea în tribune. Aproape 30.000 de români sunt așteptați pe stadionul din Frankfurt. Vor fi și 7.000 de slovaci. Rivali la Euro, românii și slovacii au fost prieteni înainte de meci. Pentru Slovacia va face galerie și jurnalista angajată de federația de la Bratislava.

Simona Leskovska: „Aș fi fericită dacă ar câștiga Slovacia, dar am văzut că România are o rezultate bune, așa că și un egal ne-ar ajuta. Am câțiva prieteni din România și stiu că aveți mâncare bună”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: