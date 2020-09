Record istoric în meciul câștigat de FCSB în Liga Europa, în fața sârbilor de la Backa Topola

Potrivit statisticienilor Gracenote, FCSB - Backa Topola, scor 6-6 (5-4), este prima partidă jucată vreodată în cupele europene în care ambele echipe reușesc sa înscrie de cel puțin 5 goluri în timpul regulamentar de joc, exceptând deci loviturile de departajare.

"Meciul de calificare dintre TSC Backa Topolași FCSB este primul meci din istoria competițiilor europene (peste 24.000 de meciuri analizate, cu excepția Cupei Intertoto) în care ambele echipe înscriu cel puțin cinci goluri (cu excepția loviturilor de pedeapsă)", scrie publicația Gracenote, într-o postare pe Twitter.

???? - The Europa League qualifier between TSC Backa Topola ???????? and FCSB ???????? is the first match in the history of European cup competitions (over 24,000 matches, does not include Intertoto Cup in which BOTH teams score at least FIVE goals (excluding penalty shoot-outs) #EuropaLeague