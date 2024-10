Reacțiile jucătorilor naționalei, după ce România a învins Cipru cu 3-0: ”Gândul nostru este la Mondial! Ştim că va fi greu”

„S-a simţit extraordinar de bine atmosfera din tribune. Nici nu am simţit că s-a jucat în deplasare! Vreau să le mulţumim că ne-au susţinut. Cred că este devreme acum să vorbim despre calificări. Mai sunt trei meciuri în grupa din Liga Naţiunilor, în decembrie este tragerea la sorţi. Noi ne pregătim, depinde de noi să-i facem viaţa grea lui Mister, să îi fie greu să aleagă primul unsprezece. Ştiţi şi voi, ştim şi noi că ultimul mondial la care am participat a fost în 1998 şi ştiţi cât de dificil este să ajungi acolo.

Ştim că este loc de îmbunătăţiri în jocul nostru şi de aceea avem aceste meciuri din Liga Naţiunilor, să ne testăm, să ne ridicăm. Gândul nostru este la Mondial! Ştim că va fi greu, cred că suntem în urna a doua pentru tragere la sorţi, dar vom vedea în decembrie în ce grupă vom fi.

Despre FCSB, liber voi fi din vară, dacă nu voi semna acolo. Dar important este să joc bine la Damac. Cu mine nu a vorbit nimeni, nu am voie să comentez, sunt încă sub contract la Damac, vom vedea ce va fi din vară”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit News.ro.

Nicuşor Bancu a declarat, sâmbătă seară, după meciul României cu Cipru, că tricolorii au avut o atitudine bună din primul minut.

“Am avut o atitudine bună din primul minut. Îmi doream să marcăm şi în a doua repriză un gol sau două. Dar este o victorie meritată din partea noastră. Ne-am făcut treaba fiind motivaţi pentru a câştiga”, a spus Bancu.

Alexandru Chipciu a declarat că naţionala are jucători de foarte mare calitate. “E bine că nu le-am dat şanse să marcheze şi că s-a terminat 3-0. Mi se pare un grup foarte bun şi cu jucători de foarte mare calitate, cred că este un plus pentru echipa naţională. Jucătorii au confirmat până acum”.

Dennis Man, atacantul naţionalei României, a deschis scorul cu Cipru, sâmbătă seara, la Larnaca, şi crede că e prea devreme să vorbim de o calificare la Mondial.

„Mă simt bine de fiecare dată când reuşesc să înscriu pentru echipa naţională. În această seară am avut şi puţin noroc, pentru că a rămas mingea la mine. Este bine când câştigăm. Suntem fericiţi că am luate cele trei puncte. Ştiam că nu va fi un meci uşor, dar am marcat două goluri repede şi totul s-a întors în favoarea noastră. Muncesc zi de zi, antrenament după antrenament, dau totul pe teren şi dacă faci asta este normal să ţi se şi întoarcă ceva.

Vrem să continuăm pe drumul pe care l-am început, încercăm să facem tot ce ne cere mister la antrenamente şi sper că suntem pe un drum bun. Îmi place să iau lucrurile meci cu meci. Avem încredere, suntem o echipă unită. Suporterii sunt alături de noi oriunde mergem si le mulţumim, iar victoria asta este şi pentru ei. Cu siguranţa în Lituania vom întâlni o echipă agresivă, mai agresivă decât ce am întâlnit azi, dar totul depinde de noi”, a declarat Dennis Man.

Răzvan Marin, mijlocaşul echipei naţionale a României, atrage atenţia că a trecut ceva vreme de când naţionala României a reuşit să câştige trei meciuri consecutive.

„Ne-am făcut meciul destul de uşor şi asta ne-a ajutat. În a doua repriză am scăzut un pic ritmul şi asta s-a văzut, că şi ei au pus puţin controlul pe joc. Nu ştiu dacă mă motivez la 11 metri, dar reuşesc să îmi menţin concentrarea la un nivel foarte înalt. Analizez portarii şi mă bucur că reuşesc să marchez, dar va veni si momentul când voi rata. Sper însă că va veni cât mai târziu. Mergem în Lituania să luăm alte tei puncte. Cred că dacă vom câştiga şi în Lituania, în proporţie de 90 la sută terminăm pe primul loc grupa. Maturitatea pe care am căpătat-o ne-a adus în acest punct şi asta ne face să câştigăm meciuri. Nu cred că s-a mai întâmplat de mult să câştigăm trei meciuri la rând. Adversarii nu sunt cele mai puternice echipe, dar pentru moralul nostru ajută”, a declarat Răzvan Marin.

Radu Drăguşin a declarat, sâmbătă seară, după meciul României cu Cipru, că este foarte fericit că în sfârşit a înscris.

“Aşteptam acest gol de ceva timp. Sunt foarte fericit. Trebuie să continuăm la fel. Am controlat meciul şi trebuie să o ţinem pe aceeaşi direcţie ca să ne merităm locul la Mondial. Astăzi colegii mei au făcut o treabă foarte bună.”, a spus Drăguşin la Digi Sport, potrivit News.ro.

El a precizat că s-a simţit ca acasă la meciul de la Larnaca, datorită suporterilor. “Ne-am simţit ca acasă. Este incredibil suportul pe care ni-l oferă, Este un sentiment de mândrie pentru noi”.

“Cred că acum am început să arătăm roadele muncii noastre. Avem jucători în Serie A, în campionatele puternice, este inevitabil ca încet, încet şi echipa naţională să crească”, a mai spus Drăguşin.

Radu Drăguşin a avut şi un mesaj pentru suporteri: “Sperăm să vă facem mândri în continuare”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: