Reacția Simonei Halep după calificarea în sferturi la Cincinnati

Simona Halep s-a calificat, vineri, în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati, trecând de sportiva australiană Ashleigh Barty, numărul 16 mondial şi favorită 16, pe care a învins-o săptămâna trecută şi în semifinale la Montreal.

”A fost foarte dificil pentru că Ashleigh e o adversară puternică. Amândouă am fost în dificultate din cauza condițiilor meteo. Și mingile au fost grele, dar mă bucur că m-am adaptat mai bine și că voi mai juca cel puțin un meci, aici, la Cincinnati. Cred că ea a greșit mai mult. Am servit pe reverul ei și am făcut-o să se miște. Nu am servit foarte puternic, dar am pus mult top spin și asta m-a ajutat", a declarat Simona Halep potrivit digisport.ro.

