Răsturnare de situație în cazul de dopaj al Simonei Halep: "Pașaportul ei biologic este complet normal"

"Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de o altă încălcare separată a Programului antidoping din tenis, în legătură cu nereguli în paşaportul său biologic de sportiv (ABP)", a transmis ITIA.

Recent, antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a afirmat că pașaportul biologia al campioanei noastre este fără pată.

"Pașaportul ei biologic este complet normal. Toți experții pe care i-am rugat să-l verifice mi-au confirmat asta. Atitudinea ITF este o nebunie.

Justiția întârziată reprezintă interzicerea dreptului de a fi judecat", a scris, pe Twitter, antrenorul francez.

Her blood passeport is totally normal. All the experts that I have asked to look at it confirmed it. The attitude of the ITF is insane. https://t.co/jSk1mEgSjl