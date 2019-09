Rafael Nadal a câștigat finala US Open după un meci de aproape 5 ore

Nadal şi-a mai adjudecat trofeul US Open în 2010, 2013 şi 2017. Pentru el este al 19-lea titlu de grand slam din carieră.

Spaniolul a obţinut 3.850.000 de dolari şi 2.000 de puncte, iar rusul, care a jucat în premieră într-o finală de grand slam, 1.900.000 de dolari şi 1.200 de puncte.

La finalul partidei, conaţionalul Alex Corretja, expert Eurosport, afirma că nu l-a văzut niciodată pe Nadal atât de emoţionat. Spaniolul s-a prăbuşit pe teren după ultimul punct, dar mai apoi a fost copleşit de lacrimi de două ori.

"Nu fac asta de obicei, decât la final, dar acum am să încep prin a vă mulţumi vouă (n.r. - publicului). A fost o atmosferă incredibilă! Aţi fost incredibili şi vă mulţumesc mult pentru tot acest meci, dar şi pentru ultimele două săptămâni. A fost o energie fantastică", a transmis Nadal, la ceremonia de premiere.

"Victoria asta este atât de importantă pentru mine. Mai ales în condiţiile în care meciul a devenit din ce în ce mai dificil. Am reuşit să îmi stăpânesc emoţiile. Au fost atât de mari. La 5-4, când am servit, au fost mari de tot. A fost un meci nebun şi este o avalanşă de sentimente acum", a spus Nadal.

În ciuda înfrângerii, Medvedev va urca de luni pe locul 4 în clasamentul ATP, cea mai bună clasare din cariera sa de până acum. Nadal va rămâne pe locul 2, după jucătorul sârb Novak Djokovici.

